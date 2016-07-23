ألمانيا: هجوم ميونيخ تزامن مع الذكرى الخامسة لمذبحة أوسلو

قال قائد شرطة ميونيخ هوبرتوس أندريا اليوم السبت إنه لا توجد مؤشرات على الإطلاق لوجود صلة بين الألماني ذي الأصل الإيراني الذي فتح النار في مركز للتسوق بالمدينة أمس الجمعة وتنظيم داعش، مضيفاً أن الهجوم لا علاقة له أيضاً باللاجئين.

وقال إن السلطات فتشت غرفة منفذ الهجوم الذي كان يبلغ من العمر 18 عاماً، ولم تجد أي “مؤشرات على الإطلاق لوجود صلة بداعش”.

لكنه من جهة أخرى، أشار إلى أن المحققين يعتقدون بوجود علاقة بين الهجوم ومذبحة أوسلو التي كان النرويجي اليميني المتطرف اندريس بيرينج بريفيك قد نفذها قبل سنوات.

وقال أندريا إن “هذه العلاقة واضحة”.

يذكر أن أمس الجمعة وافق الذكرى الخامسة للجريمة التي ارتكبها بريفيك.

وأشار أندريا إلى أن التحقيقات لم تتوصل إلى أي سبب يدعو للاعتقاد بوجود أكثر من مهاجم.

وذكر أنه لا يوجد ما يستدعي تفادي الذهاب إلى ميونيخ أو إلغاء أي أحداث بالمدينة لاعتبارات أمنية.

وكالات