وزير النقل يتفقد أعمال تطوير طريق “القاهرة – السويس”

تفقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل، اليوم السبت، أعمال تطوير ومعدلات تنفيذ طريق القاهرة السويس، في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كيلو مترًا، وهو القطاع الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري ضمن المشروع القومي للطرق، بمرافقه اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس، واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

وتابع “سعيد”، نسب الإنجاز في القطاعات والكباري والتقى بالعاملين في المشروع، مؤكدًا ضرورة الإنتهاء من الأعمال الخاصة بالطريق وفقا لمعايير الجودة، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال للطريق بطول 70 كم ومجموعة الكباري حوالي 94%، ويتبقى أعمال تشطيب بعض الكباري وتركيب العلامات الإرشادية، وجميعها تنتهي خلال أقل من شهر من الآن.

وأكد “سعيد”، أن الطريق سيسهم في خدمة حركة انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والدلتا وشبه جزيرة سيناء، وسيكون محور الطرق الرئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن التطوير الخاص بالطريق، يشمل طريقًا لسيارات النقل الثقيل في كل اتجاه، وحارات مرور إضافية ليصبح 5 حارات مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إلى 6 كبار ونفق.