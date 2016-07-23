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أطباء بريطانيون: تناول مكملات فيتامين "د" يعزز صحة العظام والمفاصل

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أطباء بريطانيون: تناول مكملات فيتامين "د" يعزز صحة العظام والمفاصل أطباء بريطانيون: تناول مكملات فيتامين "د" يعزز صحة العظام والمفاصل
دعا أطباء بريطانيون لتناول حبوب فيتامين "د" لمواجهة تأثير عدم التعرض لأشعة الشمس واتباع نظام غذائى ينقصه البيض والسمك.

وذكرت هيئة صحة إنجلترا أن فيتامين "د" حيوى لصحة العظام والعضلات، وأوضحت أن ضوء الشمس هو المصدر الرئيسى لفيتامين "د" بالنسبة لمعظم الناس، ولكن اللجنة الاستشارية العلمية للتغذية لم تحدد الكمية المناسبة لأشعة الشمس التى يجب التعرض لها، وذلك بسبب الاختلافات فى قدرة أجساد البشر على كيفية الحصول على فيتامين "د" من أشعة الشمس.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجب على الجميع الحصول على 10 ميكروجرامات من فيتامين "د" يوميا، ويجب النظر فى الحصول على حبوب كمكملات غذائية، إضافة إلى منح الرضع والأطفال الصغار مكملات غذائية لزيادة استهلاكهم.


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