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“بوتين” يبعث برقية تعزيه لـ”ميركل” في ضحايا هجوم ميونيخ

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“بوتين” يبعث برقية تعزيه لـ”ميركل” في ضحايا هجوم ميونيخ “بوتين” يبعث برقية تعزيه لـ”ميركل” في ضحايا هجوم ميونيخ

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، برقيتي تعزيه للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس وزراء ولاية بافاريا “هورست سيهوفر” في مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين في هجوم مسلح علي المواطنين الألمان بمدينة ميونيخ.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ـ حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” ـ أن الرئيس الروسي قدم تعازيه لجميع سكان ألمانيا وخاصة بافاريا إثر هجوم ميونيخ.

كانت السلطات الألمانية قد أعلنت أمس عن مقتل 10 أشخاص بينهم منفذ الهجوم، وإصابة 21 آخرين في الاعتداء الذي استهدف مركز “أوليمبيا ” التجاري في مدينة ميونيخ الألمانية .

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