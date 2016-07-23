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مليون و41 ألف جنيه قروض «مشروعك» لشباب القوصية بأسيوط

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مليون و41 ألف جنيه قروض «مشروعك» لشباب القوصية بأسيوط مليون و41 ألف جنيه قروض «مشروعك» لشباب القوصية بأسيوط

محافظ أسيوط

مراسل«ONA»:

أكد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، على أهمية المساعدة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمراكز والقرى وفتح منافذ لبيع المنتجات بأسعار رمزية للمواطنين لمحاربة الغلاء وجشع بعض التجار بالتنسيق مع القوات المسلحة ومنافذ الشركة المصرية، وهو ما جاء خلال إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

وطالب الدسوقي، بالعمل على منح كافة التسهيلات لبرنامج مشروعك والذي يوفر فرص العمل للشباب بالمشاركة في انشاء مشروعات صغيرة مؤكدا اهتمام الدولة بهذا المشروع.

وأوضح بدرى محمد، رئيس مركز ومدينة القوصية، أنه يوجد منافذ بيع لبيع اللحوم الطازجة تابع للقوات المسلحة بسعر 55 جنيهًا ، تم فتحه بالتنسيق مع جهاز المشروعات التابع لوزارة الدفاع بمدينة القوصية.

وأضاف، أنه بلغ عدد المتقدمين للمشورع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” حوالى 31 شخصًا، حيث تم صرف قروض لهم بمبلغ مليون و41 ألف جنيه، كما تم الموافقة على إستخراج 3 رخص مؤقته و11 رخصة مبانى ورخصتين هدم و 49 طلب إنارة و10 طلبات مياه و35 محضر مخالفة مبانى و20 إشغال طريق.

وأشار “بدرى” إلى قيام إدارة شئون البيئة بالمركز بالمرور الدورى لمتابعة أعمال النظافة وعمل محاضر للمخالفين، حيث تم تحرير 35 محضر بيئة على مستوى المركز و38 حضر نظافة.

وفى مجال ، فقد تم تحرير 39 محضر لمخالفات تموينية منها إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وعدم إعطاء بون ماكينة للمواطن ومحضر مخابز بلدى لإستيلائه على 9100 رغيف وتجميعها دون وجه حق.

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أونا

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