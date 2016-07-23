سائق يقتل زوجته بالفيوم بسبب سبها له

قتل سائق، من قرية جرفس، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم زوجته، حيث طعنها عدة طعنات، فى جسدها بمطواة، بسبب خلافات زوجية بينهما، معللا فعلته بقيام زوجته بسبه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا اليوم، السبت، من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من مستشفى سنورس المركزى، بوصول ( أسماء.ع.ع-27 سنة)، ربة منزل، من مركز سنورس، مصابة بعدة طعنات بالبطن، والرقبة، والظهر، حيث توفيت عقب وصولها المستشفى، متأثرة بإصابتها.

وأشارت التحريات الأولية، إلى حدوث مشاجرة بينها وبين زوجها (محمود.م.س-27 سنة) سائق، بسبب خلافات زوجية، تعدى عليها الزوج خلالها، بالضرب بمطواة، مما أدى لإصابتها التى أودت بحياتها.

وتمكنت وحدة مباحث مركز سنورس، من ضبط المتهم، والمطواة المستخدمة فى الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة، بسبب تعدى زوجته، عليه بالسب، بسبب خلافات زوجية بينهما، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4804 لسنة 2016 م، إدارى مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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