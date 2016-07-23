أخبار عاجلة

القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قافلة طبية بقرية النزلة بساحل سليم والكشف على 1362 مريض خلال يومين

Google+ Print
قافلة طبية بقرية النزلة بساحل سليم والكشف على 1362 مريض خلال يومين قافلة طبية بقرية النزلة بساحل سليم والكشف على 1362 مريض خلال يومين
نظمت مديرية الصحة والسكان بأسيوط قافلة طبية لعلاج المرضي بقرية النزلة المستجدة التابعة لمركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط وتم الكشف علي 1362 مواطن وتحويل 14 حالة للعلاج علي نفقة الدولة وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط لتقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للغير قادرين والقري الأكثر احتياجا بأسيوط.

قال الدكتور محمد حسين نوح وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط أنه تم تنظيم الحملة لمدة يومين وشملت عدة تخصصات مشيرا إلي انه تم إحالة بعض المرضي للعلاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات اللازمة لفحوصات متقدمة أو اجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات بأسيوط بالإضافة إلي عمل التحاليل والاشعة بالمجان.

وقال ان القافلة أسفرت عن الكشف علي 172 حالة جراحة و307 حالة أطفال و158 جلدية و197 عظام و286 باطنة و76 نساء و166 رمد كما انه تم عمل أشعة وتحاليل لـ 150 مريض
>وأضاف وكيل الوزارة انه تم تنظيم ندوات تثقيفية لنشر التوعية بين المواطنين والارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365