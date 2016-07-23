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ضبط 125عبوة مخلل غير صالح للاستهلاك داخل معمل بالمحلة

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ضبط 125عبوة مخلل غير صالح للاستهلاك داخل معمل بالمحلة ضبط 125عبوة مخلل غير صالح للاستهلاك داخل معمل بالمحلة
تمكنت مباحث بالمحلة فى محافظة الغربية اليوم، السبت، من ضبط 125 عبوة مخلل غير صالح للاستهلاك داخل معمل مخللات بدون ترخيص بقرية كفر فيالة التابعة لمركز المحلة.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بتمكن النقيب محمد نصر الضابط بوحدة مباحث التموين بالمحلة والقوة المرافقة له من ضبط "عمر ج ع" – 44 سنة – تاجر – مقيم بقرية كفر فياله – مركز المحله لقيامه بإنشاء معمل مخللات بدون ترخيص وبحوزته 125 عبوة مخلل بدون بيانات وغير صالحه للاستهلاك فى المحضر رقم 35162 جنح مركز المحله 2016 تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


>ضبط 15 طن مخللات خرشوف فاسدة خلال حملة تموينية بالبحيرة

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