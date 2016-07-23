الغرفة التجارية: مليون جنيه خسائر حريق معرض المنتجات السورية بالمنصورة

قال مصدر بالغرفة التجارية، بمحافظة الدقهلية، إن الخسائر التى أسفر عنها حريق مصنع "صنع فى سوريا" بالغة، وإن الحريق يمثل فاجعة للاستثمار فى محافظة الدقهلية.

وأضاف المصدر أن الخسائر تقدر بمليون جنيه تقريبا، كحصيلة أولية، ويتوقع زيادة هذا الرقم خلال الساعات المقبلة، بعد فحص المعرض، والذى التهمته النيران بشكل شبه كامل، صباح اليوم.

وكان حريقا اندلع صباح اليوم، بمعرض لبيع المنتجات السورية، الملاصق لنادى جزيرة الورد، بمدينة المنصورة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه بعد ساعتين تقريبا.



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اشتعال النيران بخيمة المعرض



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هشيم الحريق بعد إخماد النيران



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النيران تلتهم كل محتويات المعرض



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النيران المنبعثة من المعرض



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رتفاع ألسنة اللهب والدخان من المعرض

الحماية المدنية تسيطر على حريق فى معرض لبيع المنتجات السورية بالمنصورة