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محافظ أسيوط يهنئء الرئيس والشعب والقوات المسلحة

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محافظ أسيوط يهنئء الرئيس والشعب والقوات المسلحة محافظ أسيوط يهنئء الرئيس والشعب والقوات المسلحة
هنأ المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية والشعب المصري وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة مرور 64 عاما على ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال محافظ أسيوط ان ثورة 23 يوليو سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب وقواتنا المسلحة لتحقيق اهدافها النبيلة حيث مثلت تلك الثورة نقطة تحول رئيسية فى تاريخ المعاصر وجاءت تعبيرا عن آمال وطموحات المصريين فى الاستقلال والحرية والسيادة الوطنية وكانت نموذجا للسعى نحو حياة أفضل عبر مسيرة طويلة من العمل والنضال الوطنى.

وأكد ياسر الدسوقي على دور جيش مصر العظيم وانه هو درع الوطن الحصين الذي قدم ولا يزال يقدم العديد من التضحيات والفداء من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصرى ودعا الشباب وجموع المواطنين إلى تقديم الغالى والنفيس وبذل الجهد حتى تصل مصر إلى بر الأمان وتحتل مكانتها اللائقة بين الأمم.

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مصر 365

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