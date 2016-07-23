الداخلية تدعو المسافرين برا إلى دول «التعاون» للالتزام بأنظمتها المرورية

دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين المسافرين برا على متن مركباتهم إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة المملكة العربية السعودية إلى التقيد بتعليمات أنظمة السير والمرور المعمول بها هناك تجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية والحوادث المرورية.

وحثت الوزارة في كتيب توعية بهذا الشأن المسافرين على التأكد من صلاحية المركبة وتوفير الإسعافات الأولية وجلوس الأطفال في المقاعد الخلفية وربط حزام الأمان إلى جانب نصائح وإرشادات أخرى يتضمنها الكتيب الذي يوزع عليهم في المنافذ البرية.

ودعا لعميد غيث حسن الزعابي مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية المسافرين إلى الانتباه لمعدلات السرعة المحددة على طرق دول مجلس التعاون الخليجي أثناء قيادة مركباتهمموضحا أن السعودية تطبق عقوبة الحجز للسائقين الذين يتجاوزون السرعة المقررة على الطرق وتحدد مدة الحجز بناء على السرعة التي يضبط بها السائق والغرامة المالية والتي تبدأ من 100 ريال وقد تصل إلى 900 ريال مع حجز المركبة.

وأشار إلى أن السلطات السعودية حددت نسبة تلوين زجاج المركبات " المخفي" ب 30 في المائة مع عدم السماح بوجود العاكس على المركبة وعدم السماح بتظليل الزجاج الأمامي والخلفي والجانبي للمقاعد الأمامية والسماح بتظليل الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط وأن يشمل تأمين المركبة أراضي الدول المراد السفر إليها.

ودعا الزعابي المسافرين إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق في دول المجلس حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين والالتزام بقواعد السير والمرور.. داعيا إياهم إلى عدم إدخال إضافات على مركباتهم أو إجراء تغييرات جوهرية في المحرك أو "الشاصي " و الهيدروليك في المركبات " " الأصوات المرتفعة جدا في المركبة " أو لونها أو كتابة عبارات تخدش الحياء العام.

وطالبهم باختيار الأوقات المناسبة للقيادة والتي يفضل أن تكون قبل دخول الساعات المتأخرة من الليل والتأكد من صلاحية أضواء المركبة وأخذ الحيطة والحذر من مخاطر الطريق والانتباه إلى الأماكن التي تنتشر فيها الإبل السائبة وعدم الانشغال بأمور أخرى مشددا على أهمية الالتزام بالحمولة المحددةوعدم القيادة بسرعة متهورة وعدم الخروج بمواكب لتجنب تعرضهم للحوادث المرورية.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للتنسيق المروري أصدرت كتيبا ارشاديا لتوعية المسافرين برا إلى دول مجلس التعاون بتوخي الحيطة والحذر والتأكد من صلاحية المركبة بمختلف أجزائها وتوفير حقيبة للإسعافات الأولية ووضع الأطفال في المقاعد الخلفية وربط حزام الأمان والالتزام بالسرعات المحدد وبقوانين الدول المجاورة والتقيد بالإرشادات.

ويحتوي الكتيب على معلومات وأرقام هواتف سفارات دولة الإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والمسافات بين المدن وطول الطرقات وخارطة توضحها والخدمات التي تتوفرعليها ويتم توزيعه على المسافرين في المنافذ البرية.

ودعا المسافرين إلى دول المجلس عبر البر إلى أخذ قسط من الراحة قبل مواصلة السفر مشيرا إلى أن شبكات الطرق في معظم دول المجلس ذات مسافات طويلة ما يتطلب الحذر والاهتمام بالتوقف المتكرر في الاستراحات عند الشعور بالإرهاق قبل مواصلة السفر حفاظا على حياتهم وحياة الأخرين.