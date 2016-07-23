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الأرصاد: طقس الغد حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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الأرصاد: طقس الغد حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة الأرصاد: طقس الغد حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد ، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وسيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37
>الإسكندرية 23 30
>مطروح 22 31
>بورسعيد 25 32
>دمياط 24 31
>بلطيم 24 33
>الإسماعيلية 24 37
>السويس 25 38
>العريش 22 34
>نخل 19 35
>طابا 23 34
>الطور 26 36
>مرسى علم 28 39
>الغردقة 28 39
>شرم الشيخ 29 38
>رفح 21 33
>كاترين 18 35
>سيوة 22 35
>المنيا 24 37
>الفيوم 24 37
>رأس سدر 25 37
>أبوسمبل 28 39
>وسط الدلتا 25 37
>أسيوط 25 37
>سوهاج 25 38
>الأقصر 26 40
>أسوان 29 41
>شلاتين 31 39
>حلايب 32 38
>الوادى الجديد 26 39
>قنا 29 40
>نويبع 28 36
>السلوم 20 31


>الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
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