صراع الصفقات - تقارير: يوفنتوس يقرر جعل إيجواين الصفقة الأغلى في تاريخ إيطاليا

أشارت بعض التقارير الصحفية لاقتراب جونزالو إيجواين النجم الأرجنتيني لنابولي من فريق يوفنتوس.

وبحسب شبكة قنوات "سكاي سبورت" فإن إدارة يوفنتوس قررت بشكل نهائي دفع الشرط الجزائي لجونزالو إيجواين وضمه من نابولي.

وإقدام يوفنتوس على تلك الخطوة سيجعل من المهاجم الأرجنتيني هو اللاعب الأغلى في تاريخ عملاق تورينو، إذ أن قيمة الشرط الجزائي تبلغ 94 مليون يورو.

وسيدفع يوفنتوس قيمة الشرط الجزائي على موسمين، على أن يدفع راتب 7.5 مليون يورو سنويا للاعب حسب سكاي سبورت.

وستكون الصفقة هي الأغلى في تاريخ الدوري الإيطالي، متفوقة على صفقة انتقال هيرنان كريسبو من بارما للاتسيو مقابل 55 مليون يورو حينها.

وأشارت التقارير لأن إيجواين يجري حاليا الكشف الطبي في العاصمة الإسبانية مدريد، وأن التوقيع الرسمي سيكون خلال ساعات.

وبذلك سيكون إيجواين هو المهاجم الثالث في تشكيل يوفنتوس للموسم المقبل بجانب ماريو ماندزوكيتش وسيموني زازا بعد رحيل ألفارو موراتا إلى ريال مدريد.

من جهة أخرى، أشارت التقارير لرفض يوفنتوس التخلي عن بول بوجبا خلال الموسم المقبل، وأنه سيستمر معهم لموسم واحد على الأقل.