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حريق بمطعم شهير فى المهندسين.. والحماية المدنية تحاول إخماد النيران

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حريق بمطعم شهير فى المهندسين.. والحماية المدنية تحاول إخماد النيران حريق بمطعم شهير فى المهندسين.. والحماية المدنية تحاول إخماد النيران
نشب، منذ قليل، حريق فى أحد المطاعم أسفل عقار سكنى بشارع سوريا فى المهندسين، وانتقل رجال الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمطعم فى شارع سوريا بالمهندسين.

وعلى الفور، أمر اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، بانتقال سيارات الإطفاء، وانتقل العميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء، والرائد أحمد غانم ضابط الحماية المدنية، وبصحبتهما 3 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق، ومنع امتداد النيران لباقى الطوابق السكنية.

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