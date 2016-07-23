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سقوط عاطلين بـ 150 لفافة بانجو و470 قرصا مخدرا بأسوان

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سقوط عاطلين بـ 150 لفافة بانجو و470 قرصا مخدرا بأسوان سقوط عاطلين بـ 150 لفافة بانجو و470 قرصا مخدرا بأسوان
تمكن رجال المباحث بأسوان، اليوم السبت، من القبض على عاطلين أثناء استقلالهما دراجة بخارية خلال أحد الأكمنة بدائرة مركز أسوان، وبالتفتيش عثر بحوزتهما على 150 لفافة كبيرة الحجم بداخلها مخدر البانجو وكمية من الأقراص المخدرة وسلاح أبيض، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين، تحت تصرف النيابة المختصة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط رجال المباحث عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "أحمد . م" - 25 سنة - عاطل، وبرفقته المتهم "إسلام . ح"- 25 سنة عاطل، وبحيازتهما كمية من من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام ونصف و470 قرصا لأنواع مختلفة من العقاقير المخدرة، ومطواة ودراجة بخارية "بدون لوحات معدنية".

تحرر عن ذلك المحضر رقم 891 لسنة 2016 م إدارى مركز أسوان، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
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