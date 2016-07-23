ضبط متهمين فى واقعة الاستيلاء على 25 مليون جنيه من مكتب بريد بأسيوط

ألقت الإدارة العامة لمباحث البريد بالقاهرة، بالتنسيق مع مباحث بريد أسيوط، القبض على متهمين اشتركوا مع موظف بريد واستولوا على 25 مليون جنيه من حسابات المودعين.

وشكلت مباحث البريد فريق بحث تحت إشراف اللواء خالد الطوخى مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والعميد على حبيب رئيس مباحث البريد، ضم المقدم حازم عاطف رئيس مباحث منطقة الوجه القبلى للبريد، والرائد محمد عبد الرحمن معاون مباحث وبالتنسيق مع الإدارة العامة بالقاهرة، لكشف واقعة اختلاس 25 مليون جنيه والمتهم الرئيسى فيها وكيل مكتب بريد أسيوط "معاشات".

وكشفت التحريات أن المتهم " س .أ " اشترك مع المتهمين " ع .ث " و " س .ع .ع " وآخرين فى تزوير مستندات وأرقام الفيزات " كارت " الخاص بالمودعين من المواطنين والشركات والمطاحن للاستيلاء على المبلغ .

وأشارت التحريات إلى أن المتهم الرئيسى حصل على إجازة منذ شهر يونيو الماضى عقب شعوره باكتشاف وقائع الاختلاس، وتحرر محضر بالواقعة 6070 إدارى، وتمكن الرائد محمد عبدالرحمن من ضبط المتهم الذى توصلت إليه التحريات عقب فحص كاميرات المراقبة الخاصة بمكتب المتهم الرئيسي.

وأكدت التحريات عقب فحص كاميرات المراقبة بمكتب البريد، أن وراء الواقعة المتهم "ع.ث"، حيث التقطته الكاميرات وهو يحصل على الأموال من مكتب المتهم الرئيسى.

كما كشف التحريات أن المتهم الثانى حصل على مبلغ 7 ملايين جنيه عن طريق تحويل حوالات له، سحبها المتهم من مكتب البريد بالقاهرة، وتم عرض المتهمان على النيابة العامة والتى أمرت بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق .

http://m.youm7.com/story/2016/7/21/نيابة_أسيوط_تأمر_بضبط_موظف_بالبريد_متهم_بالاستيلاء_على_25_مليون_جنيه/2809582