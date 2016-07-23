العثور على جثة رجل مسن ببحر سنورس بالفيوم

عثر الأهالى بقرية مطرطارس، بمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، على جثة رجل مسن، غريقا بعد تغيبه عن منزل عائلته عدة أيام، وتبين أنه كان يعانى من اضطرابات نفسية، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى، وأُخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من (على ع 28 سنة)، حاصل على دبلوم، ومقيم بقرية مطرطارس، بالعثور على جثة والده (عيد أ 65 سنة)، بالمعاش، غارقا فى بحر تنهلة المار بالقرية، والمبلغ بغيابه منذ يومين، بالمحضر رقم 4803 لسنة 2016 م، إدارى مركز شرطة سنورس.

وأكد مقدم البلاغ، أن والده كان يعانى من اضطرابات نفسية، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاة والده، وتبين من فحص الجثة أنه يرتدى ملابسه كاملة، دون وجود أى إصابات ظاهرية.

وحُرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2 أحوال مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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