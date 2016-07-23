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دراسة تحذر: شرب الكحول يسبب على الأقل 7 أنواع سرطان أبرزها الفم والكبد

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دراسة تحذر: شرب الكحول يسبب على الأقل 7 أنواع سرطان أبرزها الفم والكبد دراسة تحذر: شرب الكحول يسبب على الأقل 7 أنواع سرطان أبرزها الفم والكبد
نسبة كبيرة من الأشخاص يشربون الكحول حول العالم كمتعة أو للنسيان على حد قولهم، لكن حذرت دراسة علمية حديثة من هذه المشروبات لأنها تتسبب فى الإصابة بما لا يقل عن 7 أنواع من السرطان.

وقال الباحثون إنه حتى الناس الذين يشربون مستويات منخفضة معرضون لخطر الإصابة بالمرض، مما أسفر عن مقتل فكرة أن كأسا من النبيذ الأحمر يمكن أن يكون جيداً لصحتك.

ووجد الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الكحول يسبب سرطان الفم والحلق والحنجرة والمرىء والكبد والقولون والأمعاء والثدى، ولكن يمكن أيضا أن يسبب أشكالا أخرى.

وعلى الرغم من نصائح البريطانية والأمريكية فى وقت سابق من هذا العام، هناك 90% من الناس لا يدركون أن شرب الكحول يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض القاتل.

وأضاف الدكتور جينى كونور، أستاذ ورئيس قسم الطب الوقائى والاجتماعى فى مدرسة أوتاجو الطبية فى نيوزيلندا، أن الكحول قد يسبب نصف مليون حالة وفاة منذ عام 2012 تصل إلى أكثر من 6% من مجموع وفيات السرطان.

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مصر 365

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