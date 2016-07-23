رغبتك الملحة فى تناول الشوكولاتة والحلويات تنذر بارتفاع مستوى السكر

إذا كنت لديك رغبة كبيرة شديدة فى تناول بعض الأطعمة كالجبن واللحوم الحمراء والشيكولاتة وغيرها من الأكلات فأنت لديك مشكلة صحية قد تعانى منها يجب الانتباه لها.

وفى هذا السياق ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عددا من الأطعمة التى قد يشعر البعض فى تناولها بكثرة، مما تنذر بوجود مشكلة صحية وتتضمن الآتى :

1. الجبن: تناولك الكثير لمنتجات الألبان، وخاصة الجبن، فى كثير من الأحيان يمكن أن تكون علامة على نقص الكالسيوم، لكن تناولها بكثرة ليست صحية على الإطلاق لعظامك.

2. تناول اللحوم الحمراء بكثرة: الرغبة الشديدة فى تناولها يعنى أنك تعانى من نقص الحديد، مما يؤدى لاحقا إلى أمراض مثل فقر الدم.

3. الشوكولاتة: إذا كنت لديك رغبة شديدة فى تناول الشوكولاتة أكثر من المعتاد، فإنه يكون علامة على نقص الماغنيسيوم وفيتامين ب، مما يتطلب الأمر العلاج.

4. إذا كنت لديك رغبة شديدة لتناول البطاطس والرقائق، فإنه قد يعنى أن لديك نقص فى الأحماض الدهنية الأوميجا 3.

5. الحلويات: رغبتك فى تناول الحلويات، يعنى أنك قد تكون فى خطر من ارتفاع مستوى السكر فى الدم أو انخفاض مستويات السكر والتى قد تتطور إلى مرض السكر إذا لم يتم علاجها.