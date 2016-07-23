مفاجأة.. فيروس زيكا يكمن فى السائل المنوى للرجل لأكثر من 92 يوما

نتائج جديدة وخطيرة كشف عنها فريق من العلماء الفرنسيين، حيث وجدوا فيروس زيكا فى السائل المنوى لرجل 27 عاماً بعد عودته من تايلاند لأكثر من ثلاثة أشهر دون أعراض.

وتم اكتشاف هذه الحالة عندما ذهب هذا الرجل لمعمل الأبحاث لتجميد الحيوانات المنوية الخاصة به قبل الخضوع للعلاج الكيميائى لأنه كان يعانى من السرطان.

وقرر أطباء المعمل فحص الحيوانات المنوية الخاصة بالرجل لاستبعاد وجود فيروس زيكا بعد العلم أنه كان فى "تايلاند" التى تشتهر بوجود الفيروس، وكانت المفاجأة أنه يحمل الفيروس.

سابقا، عثر العلماء على فيروس زيكا كامناً فى السائل المنوى لرجل لمدة تصل إلى 62 يوماً، حتى تم العثور على هذه الحالة الجديدة للرجل الفرنسى الذى يحمل الفيروس لمدة تصل إلى 93 يوماً وهذا تسبب قلقا فى الأوساط العلمية.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن أن ينتشر فيروس زيكا عن طريق الجنس وإذا انتقل إلى النساء الحوامل يمكن أن يسبب تشوهات خلقية شديدة، كما تم ربطه بحدوث مشاكل عصبية طويلة الأجل التى يمكن أن تسبب الشلل.

ويأتى هذا الاكتشاف بعد انسحاب لاعبى الجولف البارزين رورى ماكلروى وجيسون داى وداستن جونسون من دورة الألعاب الأولمبية فى "ريو دى جينيرو" بسبب المخاوف من فيروس زيكا.

وفى الشهر الماضى، قام البريطانى لاعب الوثب الطويل جريج راذرفورد بتجميد عينات من الحيوانات المنوية قبل أن يتوجه إلى مباريات ريو دى جانيرو، حيث انتشار الفيروس.

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