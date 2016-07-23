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الليلة.. كمال أبو ريه يكشف أسرار مسيرته المهنية مع عمرو الليثى في «بوضوح‎»

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الليلة.. كمال أبو ريه يكشف أسرار مسيرته المهنية مع عمرو الليثى في «بوضوح‎» الليلة.. كمال أبو ريه يكشف أسرار مسيرته المهنية مع عمرو الليثى في «بوضوح‎»

أرشيفية

فى حلقة خاصة من برنامج «بوضوح» فى العاشرة مساء اليوم السبت، على شاشة الحياة اﻻولى يستضيف اﻻعلامى د. عمرو الليثى الفنان كمال ابورية فى حديث فنى راق وشيق عن مسيرته الفنية واهم اﻻعمال الدرامية فى حياته وغيابه لفترة عن الدراما وعن رؤيته للدراما التليفزيونية والمنافسة الرمضانية واهم النجوم فى الوسط الفنى فى المرحلة الحالية.

كما يتطرق اللقاء إلى نشأته الفنية منذ تخرجه من معهد الفنون المسرحية ومشاركته باهم اﻻعمال الدرامية فى بداية اﻻلفية الثانية منها سوق العصر، ام كلثوم، جمهورية زفتى، على مبارك، العندليب.

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