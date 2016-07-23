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سلطنة عمان تدين الهجوم الارهابي بمدينة ميونخ‎

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سلطنة عمان تدين الهجوم الارهابي بمدينة ميونخ‎ سلطنة عمان تدين الهجوم الارهابي بمدينة ميونخ‎

أرشيفية

أعرب مصدر بوزارة الخارجية العمانية عن إدانة السلطنة للهجوم الإرهابي الذي استهدف متسوقين كانوا يرتادون مركزا تجاريا في مدينة ميونيخ الألمانية ونجم عنه مقتل وإصابة عدد من المتسوقين الابرياء.

وأكد المصدر المسؤول على وقوف السلطنة وتضامنها مع جمهورية المانيا الاتحادية الصديقة في إدانة هذا العمل الآثم مختتما المصدر تصريحه بتقديم التعازي لأسر الضحايا ولحكومة وشعب المانيا الصديقة مع التعبير عن الأمنيات الطيبة للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت السفارة العمانية ‫برلين قد أكدت أمس عدم تأثر العمانيين بهجوم ميونخ داعية الجميع إلى التزام الهدوء والبقاء في الأماكن الآمنة ومتابعة النشرات الأخبارية أولاً بأول.

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