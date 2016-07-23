صور.. «الحماية المدنية» تسيطر على حريق بمعرض للمنتجات السورية بالدقهلية

كتب – مراسل «ONA»

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب داخل معرض المنتجات السورية بالمشاية السفلية بالمنصورة.

كان اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء أسامة شعبان، مدير إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغ باشتعال النيران فى معرض لبيع النتجات السورية.

وعلى الفور انتقلت 8 سيارات إطفاء ورجال الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة.

يذكر أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، كما يتم الآن ويتم حسر الخسائر المادية.