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الأهلي يُجهز الشناوي في المغرب

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الأهلي يُجهز الشناوي في المغرب الأهلي يُجهز الشناوي في المغرب

سافر محمد الشناوي حارس الأهلي الجديد مع بعثة الفريق إلى المغرب رغم عدم قيده في القائمة الإفريقية التي يختار منها المدرب مارتن يول عناصره لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ولم يستقر الأهلي بعد على قيد الشناوي لعدم اكتمال صفقاته الصيفية، لكن رغم ذلك اصطحب الحارس معه إلى المغرب من أجل تجهيزه للمباريات في الفترة المقبلة.

وانضم الشناوي من بتروجيت إلى الأهلي وتم قيده في القائمة المحلية وهو ما يمنحه الضوء الأخضر للمشاركة في لقاء سموحة بربع نهائي كأس يوم 1 أغسطس المقبل.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد المغربي يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال في مباراة مصيرية له بسبب تذيله للترتيب برصيد نقطة واحدة.

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