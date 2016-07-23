أخبار عاجلة

القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثة مجهولة أسفل كوبرى جديلة بالمنصورة

Google+ Print
العثور على جثة مجهولة أسفل كوبرى جديلة بالمنصورة العثور على جثة مجهولة أسفل كوبرى جديلة بالمنصورة
تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة أسفل كوبرى جديلة بالمنصورة، وتلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء أسامة شعبان، مدير إدارة الحماية المدنية بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طافية بترعة المنصورية أسفل كوبرى جديلة.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثمان، وتبين أنها لرجل فى العقد الرابع من عمره، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة العام وجارى التعرف على هويته، واستبيان أسباب وفاته، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


>الحماية المدنية تسيطر على حريق فى معرض لبيع المنتجات السورية بالمنصورة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365