العثور على جثة مجهولة أسفل كوبرى جديلة بالمنصورة

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة أسفل كوبرى جديلة بالمنصورة، وتلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء أسامة شعبان، مدير إدارة الحماية المدنية بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طافية بترعة المنصورية أسفل كوبرى جديلة.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثمان، وتبين أنها لرجل فى العقد الرابع من عمره، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة العام وجارى التعرف على هويته، واستبيان أسباب وفاته، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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