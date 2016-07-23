استياء من تواصل جوارديولا مع هداف الدوري البرازيلي

(إفي): أعرب مدرب بالميراس البرازيلي أليكسي ستيفال 'كوكا'، اليوم عن شعوره بالاستياء من تواصل مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا، هاتفيا مع مهاجم الفريق البرازيلي، جابرييل جيسوس، من أجل إقناعه بالانضمام للسيتيزنس.

وعبر كوكا عن استياؤه خلال مؤتمر صحفي، مؤكدا في الوقت ذاته أن جابرييل جيسوس، الموهبة الصاعدة في الفريق، ليس لديه أي تصريح من الإدارة بالتفاوض مع أندية أخرى.

وقال كوكا في تصريحاته:"يجب النظر أولا إذا كان (المدير الرياضي بالنادي، (ألكسندر) ماتوس أو الرئيس قد سمحا للاعبنا بالتحدث مع جوارديولا".

وقلل المدرب من الجدل الدائر في الفترة الأخيرة حول اللاعب مؤكدا في الوقت ذاته أن الأهم بالنسبة له هو أن يستمر في صفوف الـ"ألفيفيردي" حتى نهاية العام.

وتواصل جوارديولا هاتفيا مع اللاعب من أجل إقناعه بالانضمام لصفوف سيتي، وذلك وفقا للمعلومات التي نشرتها قناة جلوبو البرازيلية، وهو ذات المصدر الذي أكد أن النادي الإنجليزي قريب للغاية من الظفر بخدمات المهاجم الشاب (19 عاما) خلال قترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد جيسوس، الذي يتواجد حاليا في معسكر المنتخب البرازيلي استعدادا لأوليمبياد ريو دي جانيرو، أنه يرغب في الاستمرار في صفوف بالميراس حتى نهاية بطولة الدوري الذي ينتهي في شهر ديسمبر المقبل.

ويعتبر جابرييل جيسوس هداف الدوري البرازيلي حتى الآن حيث أحرز 10 أهداف بعد مرور 15 جولة، ولكنه سيغيب عن الستة أسابيع المقبلة بسبب مشاركته مع "السيليساو" في الأوليمبياد.