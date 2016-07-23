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«التموين»: إقامة 1030 منفذ سلع لمشروع «جمعيتى» بالمحافظات

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«التموين»: إقامة 1030 منفذ سلع لمشروع «جمعيتى» بالمحافظات «التموين»: إقامة 1030 منفذ سلع لمشروع «جمعيتى» بالمحافظات

الدكتور خالد حنفى، وزيرالتموين والتجارة الداخلية

مراسل«ONA»:

إفتتح الدكتور خالد حنفى، وزيرالتموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، 3 فروع لمشروع جمعيتى للشباب ومخزن إستراتيجي للسكر تابع للشركة العامة لتجارة الجملة بمركز قليوب بالاضافة الي افتتاح مجمعين أستهلاكين بسنديون وطحانوب وذلك بمحافظة القليوبية.

وأعلن حنفى في تصريح صحفي، أن عدد فروع جمعيتى للشباب التى تمت اقامتها حتى الان حوالى 1030 فرع فى القري والنجوع بكافة المحافظات منهم 490 فرع بمحافظات الصعيد و50 فرع بمحافظة القليوبية وحدها وأنه سيتم خلال الاسابيع القادمة إفتتاح عدد كبير من هذه المنافذ بالمحافظات، مؤكدًا أن هذه الفروع عليها إقبال كبير جدًا من المواطنين وأن المبيعات الشهرية تتراوح من 80 ألف الي 160 ألف جنيه من سلع تموينية ونقاط خبز وسلع حرة .

وأشار الي أن مشروع جمعيتي للشباب هو أكبر سلسلة غذائية في الشرق الأوسط تم إنشائها خلال 4 شهور، حيث تعمل هذه السلسلة علي توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتتيح الألأف من فرص العمل للشباب وتعمل علي تحديث قطاع التجارة الداخلية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع بالاضافة الي تنشيط القطاع الانتاجي و أنه جاري حاليا تسجيل أسم وعلامة مشروع جمعيتي كحق إمتياز وفرانشايز .

وأكد حنفى، أن مشروع جمعيتى من المشروعات التى تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية في القري والنجوع بالمحافظات للعمل علي إستقرار الاسعار وخفضها وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة وتحديث قطاع التجارة الداخلية ويتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألف الي 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق إمتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وأوضح، أن الشروط التي علي أساسها سيتم منح القرض السلعي للشباب هي أن يكون لديه مساحة محل لا يقل عن 30 مترا سواء إيجار قديم أو جديد بشرط لا يقل مدة عقده عن 5 سنوات أو تمليك والسن لايقل عن 21 عام ولايزيد عن 45 عام وحاصل علي مؤهل متوسط وما فوق وأدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها بالنسبة للذكور وكامل الاهلية وصحفيته الجنائية خالية من أي أحكام ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام وأن يكون ليس عليه قروضا للصندوق الاجتماعي مشيرا الي أن القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 شهور وعلي 5 سنوات.

وأضاف، أنه تم تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الاجراءات مرة واحدة وعمل ربط إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة وتم إمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستنديه وعلي أساليب البيع للشباب الذين حصلوا علي هذه المنافذ السلعية .

 

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أونا

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