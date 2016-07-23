بالفيديو.. أشهر راقص شرقى بالغربية: فيفى عبده وسهير زكى مثلى الأعلى

قال رمزى إبراهيم نجاح صالح، أشهر راقص شرقى بمحافظة الغربية، إن مثله الأعلى فى الرقص الشرقى فيفى عبده، معللا ذلك بقوله: "رقصى كله زى رقص فيفى عبده، ومتمكن من كل حركات وسطها وجسمها، وكذلك الراقصة سهير زكى، لأنها كانت تقدم رقصا هادئا، وأيضا والراقصة دندشة".

وأضاف رمزى لـ"اليوم السابع": "أما الراقصات نجوى فؤاد ودينا وصوفينار معجبنيش رقصهم لأنهم مبيقدموش رقص شرقى، ويستعرضن جسدهن فقط".

وتابع أشهر راقص شرقى بالغربية: "حلم حياتى أقابل فيفى عبده عشان أوريها أنى برقص زيها عشان تشغلنى فى مدرسة رقص وابقى راقص شرقى مشهور واطلع سلم المجد، كما أتمنى أن أقابل المنتج السينمائى محمد السبكى، لعرض موهبتى الاستعراضية، أملا أن أشارك فى أحد الأفلام وأصبح ممثلا مشهورا".



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