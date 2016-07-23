ضبط موظف بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف بأسوان

ألقت مأمورية أمنية اليوم السبت، بالتنسيق مع الأمن الوطنى والأمن العام، القبض على موظف من عناصر جماعة الإخوان بمدينة أسوان، وذلك بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف.

ورد إخطار إلى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بتمكن إدارة البحث الجنائى بأسوان مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن المركزى، وبعد تقنين الإجراءات من ضبط المدعو "أحمد.ع" - 38 سنة - أخصائى نظم معلومات، وذلك لانتمائه لجماعة الإخوان وسعيه للاستعانة ببعض الموالين للتنظيم للقيام بأعمال تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة بهدف إثارة الفوضى، حسبما أفادت الشرطة، تحررعن ذلك المحضر رقم 4186 لسنة 2016م إدارى قسم أول أسوان، وجارى العرض على النيابة العامة.

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