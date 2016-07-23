نائب وزير المالية يعتذر عن مؤتمر مناقشة قانون القيمة المضافة بالإسكندرية

جمعية رجال أعمال الإسكندرية تبدأ مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة

>

أعلن محمد محرم، نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، اعتذار عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون الضرائب، عن المشاركة فى فعاليات المؤتمر العلمى الضريبى الخامس، لمناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى تقيمه الجمعية بالتعاون مع الجمعية المصرية للمحاسبين القانونين وكلية العلوم المالية والإدارية بجامعة فاروس، معل سبب اعتذار المنير، هو ارتباط مفاجئ فى اجتماع مع صندوق النقد.