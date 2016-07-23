تحرير 501 مخالفة مرورية فى حملة موسعة بأسوان

شنت إدارة مرور أسوان، اليوم السبت، حملة موسعة لضبط المخالفات المرورية، أسفرت عن تحرير 501 مخالفة مرورية.

شملت الجهود ضبط 5 سيارات ودراجات بخارية بدون تراخيص وبدون لوحات، وتضمنت الجهود، تحرير 21 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، وتضمنت الجهود أيضا التصالح الفورى فى 57 مخالفة، وتحرير 175 مخالفة غرامة ونش.

وكذلك تم سحب تراخيص 63 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الجهود عن تحرير 180 مخالفة متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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