محافظ الدقهلية يشيد بتنفيذ الرقابة الجنائية قرارات إدارية ومخالفات

أشاد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، بجهود إدارة الرقابة الجنائية بمديرية أمن الدقهلية فى تنفيذ القرارات الإدارية والأحكام القضائية تحت إشراف اللواء عاصم حمزة مدير الأمن، حيث قامت بتنفيذ عدد من القرارات شملت 62 قرارا فى قطاع الزراعة، و8 قرارات بالوحدات المحلية و27 قرار خاصة بالرى والصرف، و59 حالة تعدٍّ على أرض زراعية بالبناء والتشوين كما قامت بتنفيذ 6 حالات إزالة داخل بحيرة المنزلة و18 فدان إزالة من ورد النيل.

ونفذت الإدارة 13 حالة تعدٍّ على أملاك الرى، و467 إلقاء مخلفات، كذلك قامت الإدارة بضبط 143 مخالفة متنوعة و16 قضية اتجار فى الأسمدة بدون ترخيص كما تم تحرير مخالفات للباعة الجائلين بلغت 119 مخالفة وعدد 345 مخالفة إشغال طريق و128 مخالفة نظافة و155 مخالفة منشأة بدون ترخيص كذلك تم تنفيذ عدد من المخالفات بلغت 116 مخالفة شملت "انبعاث أدخنة – حوشه سمكية وسدود بدون ترخيص - الصيد بدون ترخيص – تعدي على جسر ترعة – ماكينة ضخ مياه بدون ترخيص"، كما قامت الإدارة بتنفيذ حكم قضية حيازة أدوية بيطرية بدون ترخيص بلغ وزنها نصف طن من الأدوية وعدم وجود شهادات تسجيل .

يأتى تنفيذ هذه القرارات الإدارية والأحكام عن الفترة من 12/7/2016 وحتى 19/7/2016 .

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار جهود مديرية أمن الدقهلية والقطاعات الأمنية كافة بها، وما تقوم به من جهود مستمرة لحفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون، تأكيدًا لهيبة الدولة من خلال حـملاتها لتنفيذ الأحكام والقرارات والتصدى للمخالفات ومنع التعديات بأنواعها.

- الحماية المدنية تسيطر على حريق فى معرض لبيع المنتجات السورية بالمنصورة