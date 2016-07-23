المرصد السورى: مقتل 10 مدنيين فى قصف لفصائل المعارضة على مدينة حلب

ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان فى بريطانيا السبت، أن عشرة مواطنين على الأقل قتلوا، وأصيب عشرات نتيجة سقوط قذائف أطلقتها فصائل المعارضة على مناطق سيطرة قوات النظام فى الحديقة العامة بمدينة حلب.

وأوضح المرصد أن مناطق فى حى بنى زيد بمدينة حلب شهدت قصفا عنيفا من قوات النظام بقذائف المدفعية وقذائف الهاون، بالتزامن مع غارات للطائرات الحربية على مناطق فى الحى ذاته، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن دمار فى ممتلكات مواطنين، دون معلومات عن الخسائر البشرية إلى الآن.

وتدور اشتباكات عنيفة فى محور الليرمون بأطراف حلب، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، وسط تقدم جديد لقوات النظام فى المنطقة.

وسقط صاروخ يعتقد أنه من نوع أرض-أرض أطلقته قوات النظام على منطقة فى حى قاضى عسكر بمدينة حلب بعد منتصف ليل أمس.

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