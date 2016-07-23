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مقتل 10 عناصر من تنظيم داعش شرق الرمادى

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مقتل 10 عناصر من تنظيم داعش شرق الرمادى مقتل 10 عناصر من تنظيم داعش شرق الرمادى
قتل العشرات من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى، السبت، إثر استهداف مقراتهم بقصف جوى شرق مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار.

وذكر إعلام قيادة عمليات الأنبار فى بيان نقلته- وكالة انباء الإعلام العراقى (واع)- أنه " تم تدمير تسع مقرات لعناصر داعش الإرهابى، وقتل العشرات من الارهابيين فى جزيرة الخالدية بضربات جوية لطائرات السيخوى العراقية وطائرات التحالف الدولى".

وأوضح البيان أن " القوات الأمنية العراقية، عثرت اليوم، على مواد متفجرة عبارة عن (اربع منصات لإطلاق الصواريخ، ومنصة رباعية لإطلاق الصواريخ، وصاروخين جهنم وصاروخ محور)"غرب قضاء الفلوجة فى محافظة الانبار، وذلك اثناء عمليات تفتيش فى منطقة الصبيحات غرب الفلوجة.

وكانت القوات الأمنية تمكنت من العثور على اكداس عتاد، فى المناطق المحررة من دنس عصابات داعش الإرهابية.
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