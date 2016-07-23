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الصين: يجب على مجموعة العشرين تعزيز التنسيق فيما بينها

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الصين: يجب على مجموعة العشرين تعزيز التنسيق فيما بينها الصين: يجب على مجموعة العشرين تعزيز التنسيق فيما بينها

وزير المالية الصيني

قال وزير المالية الصيني، لو جي وي، اليوم السبت، إن السياسات المالية والنقدية أصبحت أقل كفاءة في حفز النشاط الاقتصادي، ومن ثم فعلي الاقتصادات الرئيسية في العالم زيادة التنسيق لتشجيع تحقيق نمو دائم.

وكان “لو” يتحدث في بداية اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة تشنغدو الواقعة في جنوب غرب الصين، حيث يواجهون تحديات للنمو الاقتصادي أدى قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي إلى تفاقمها ويدرسون إجراء إصلاحات هيكيلية أكثر عمقا.

وقال “لو” في منتدى “مازال تشجيع تحقيق نمو اقتصادي قوي ودائم ومتوازن يشكل القضية المحورية لمجموعة العشرين”.

واتخذت دول مختلفة خطوات لدعم النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، ولكن “لو” قال إن فعالية السياستين المالية والنقدية ” تتقلص وبدأت آثار جانبية في الظهور”.

وأكد “لو” خلال اجتماع ثنائي مع وزيري المالية الياباني والخزانة الأمريكي، ضرورة امتناع أعضاء مجموعة العشرين عن التخفيضات التنافسية للعملات.

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