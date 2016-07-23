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«مصريون ضد الإرهاب» تدين حادث ميونيخ الارهابى

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«مصريون ضد الإرهاب» تدين حادث ميونيخ الارهابى «مصريون ضد الإرهاب» تدين حادث ميونيخ الارهابى

أرشيفية

 

أدانت حملة «مصريون ضد الإرهاب» برئاسة أسامة النجار مؤسس الحملة الحادث الارهابى التى شهدتها مدينة ميونيخ الالمانية والتى راح ضحيتها 15 قتيلا وإصابة 20 مواطن إثر عملية اطلاق أعيرة نارية من احد الأشخاص على المواطنين داخل احدى المراكز التجارية بالمدينة وقام أعضاء الحملة تقديم العزاء لاسر الضحايا.

قال أسامة النجار، ندين الحادث الارهابى ونقف بكل قوة مع المانيا ضد التطرف والإرهاب ونؤكد أن كل من قام بهذه العملية الإرهابية أو شارك فيها هو عدو للسلام ولا دين له.

اضاف النجار، انه يؤكد على ضرورة توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب مستشهدا بقول الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يد الاهارب سوف تمدد إلى العالم كله ولابد من التكاتف لتخليص العالم من شروره معربا عن خالص تعازيه للدولة الالمانية رئيسا وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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