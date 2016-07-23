النمسا ترفع درجة التأهب إلى أقصى درجة عقب “هجوم ميونيخ”

أعلن رئيس قطاع الأمن العام في النمسا، كونراد كوجلر، عن رفع درجة تأهب قوات النخبة في الشرطة “كوبرا” إلى أعلى مستوى في جميع الولايات النمساوية، منذ مساء أمس الجمعة، عقب عملية إطلاق النار التي وقعت في أحد مراكز تسوق مدينة ميونيخ الألمانية، وكشف عن اتخاذ إجراءات أمنية خاصة في جميع ولايات النمسا المتاخمة للحدود الألمانية، وقال: «تم رفع مستوى الاحترازات الأمنية بدرجة كبيرة».

وكشف المسؤول الأمني النمساوي عن إرسال 42 من رجال القوات الخاصة في جهاز الشرطة “كوبرا”، لمساعدة نظرائهم الألمان، بناءً على طلب تقدمت به شرطة ولاية بافاريا، وأكد استعداد قوات الشرطة النمساوية لمواجهة مثل هذه الحوادث الإرهابية.

ولفت كوجلر إلى أن جميع عناصر قوات النخبة “كوبرا” تم وضعها في حالة استنفار قصوى وأصبح لديها قدرة أكبر على التعامل، واستطرد مؤكداً: «نحن مستعدون لمواجهة مثل هذه الحوادث الخطيرة»، مشيرا إلى إجراء تدريبات مشتركة في هذا المجال باستخدام القوات الخاصة.

ونفى كوجلر وجود تهديدات محددة تستهدف النمسا خلال الوقت الراهن، كما نفى رفع درجة التهديد في النمسا، بسبب الاعتداء الذي وقع في مدينة ميونيخ، أمس، لافتاً إلى أن النمسا رفعت درجة المخاطر منذ الاعتداء الذي وقع على مقر جريدة شارلي إبدو في العاصمة باريس العام الماضي، بيد أنه كشف النقاب عن اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة على الحدود النمساوية الألمانية عقب الحادث.