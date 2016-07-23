إيصال كافة المواطنين العالقين لأماكن إقامتهم إثر توقف المواصلات في ميونيخ

أكد جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية ان جميع مواطني الدولة المتواجدين في المانيا بخير وانه تم الوصول الي العالقين منهم وإيصالهم إلى أماكن إقامتهم اثر توقف المواصلات في ميونيخ أمس.

وكانت سفارة الدولة في برلين أعلنت عدم وجود أي مواطن إماراتي ضمن ضحايا أو مصابي عملية اطلاق النار التي شهدتها ميونيخ مساء أمس استنادا إلى آخر المعلومات المتوفرة لدى الشرطة الألمانية .

وأوصت جميع مواطني الدولة المتواجدين في ألمانيا بتوخي الحذر وتجنب الأماكن العامة والتعاون التام مع السلطات الأمنية الألمانية وعدم مغادرة أماكن اقامتهم إلا للضرورة القصوى .

ونوهت إلى أن تحذير الشرطة الألمانية يقتصر على مدينة ميونيخ . كما تؤكد على ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي والتواصل مع البعثة في حال حدوث أي طارىء على رقم القنصلية العامة في ميونيخ 00494120010 أو رقم السفارة في برلين 004930516516