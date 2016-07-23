أخبار عاجلة

القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الإمارات تدين بشدة الجريمة الإرهابية النكراء في ميونيخ

Google+ Print
الإمارات تدين بشدة الجريمة الإرهابية النكراء في ميونيخ الإمارات تدين بشدة الجريمة الإرهابية النكراء في ميونيخ

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بأشد العبارات الجريمة الإرهابية النكراء التي أودت بحياة عدد من المدنيين الآمنين في مدينة ميونيخ الألمانية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن الإمارات إذ تدين بكل قوة هذه الجريمة النكراء تؤكد تضامنها الكامل مع جمهورية ألمانيا الصديقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات في هذه الظروف.

وأكد البيان أن هذه الجريمة الإرهابية البشعة تحتم على الجميع العمل بحزم ودون تردد من أجل التصدي للارهاب بكل صوره وأشكاله.

وعبر بيان الخارجية عن خالص العزاء والمواساة إلى ألمانيا حكومة وشعبا وأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية