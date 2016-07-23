الإمارات تدين بشدة الجريمة الإرهابية النكراء في ميونيخ

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بأشد العبارات الجريمة الإرهابية النكراء التي أودت بحياة عدد من المدنيين الآمنين في مدينة ميونيخ الألمانية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن الإمارات إذ تدين بكل قوة هذه الجريمة النكراء تؤكد تضامنها الكامل مع جمهورية ألمانيا الصديقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات في هذه الظروف.

وأكد البيان أن هذه الجريمة الإرهابية البشعة تحتم على الجميع العمل بحزم ودون تردد من أجل التصدي للارهاب بكل صوره وأشكاله.

وعبر بيان الخارجية عن خالص العزاء والمواساة إلى ألمانيا حكومة وشعبا وأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.