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محافظ بورسعيد يشارك في فعاليات مؤتمر علاج أمراض الصدر

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محافظ بورسعيد يشارك في فعاليات مؤتمر علاج أمراض الصدر محافظ بورسعيد يشارك في فعاليات مؤتمر علاج أمراض الصدر

محافظ بورسعيد

المراسل: جمال نوفل
> شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في فعاليات مؤتمرعلاج أمراض الصدر، الذي أقيم بأحد فنادق المحافظة، وبحضور المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة وعميدة كلية طب بورسعيد ولفيف من الأطباء المتخصصين في أمراض الصدر .

وشهد الموتمر، حضور أساتذة من مختلف الجامعات والدكتور عبد المنعم كامل ربيع أستاذ أمراض الصدر بجامعة الاسكندرية والدكتور أحمد يوسف أستاذ أمراض الصدر بجامعة الاسكندرية والدكتور محمد حلمي زيدان والدكتور مصطفي شاهين والدكتور كيرلس خلف قلادة .

وأعلن محافظ بورسعيد، عن ترحيب المحافظة بالمؤتمرات والندوات التي تعمل علي إثراء المنظومة الطبية بالمحافظة، مؤكدًا علي أهمية الاستفادة من التوصيات التي يخرج بها المؤتمر لتطبيقها علي أرض الواقع في علاج المرضي، مشيرًا الي أن المؤتمرات تعمل علي صقل خبرات ومهارات الاطباء ومواكبة كل ماهو جديد في عالم الطب .

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