إيران تحث المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب بعد هجوم «ميونيخ»

قالت إيران اليوم السبت إنه يجب على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب، بعدما قتل ألماني من أصل إيراني يبلغ من العمر 18 عامًا ما لا يقل عن 9 أشخاص في ميونيخ في هجوم على أحد المراكز التجارية، حسب ما ذكرت رويترز.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء”ارنا” عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية القول “الآن وفي أي صورة وفي أي مكان أصبح التصدي للإرهاب مطلبًا عاجلًا للمجتمع الدولي .. يجب أن يعتبر الأولوية القصوى لجميع البلدان.”

وفتح المسلح النار قرب مركز تجاري مكتظ في عاصمة ولاية بافاريا مساء يوم الجمعة. وعثر لاحقًا على المهاجم مقتولًا بعدما أطلق النار على نفسه فيما يبدو. وقالت الشرطة إنه من سكان ميونيخ ويحمل جنسيتين.