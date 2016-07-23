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الشرطة الألمانية تفتش مسكنًا بضاحية في «ميونيخ»

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الشرطة الألمانية تفتش مسكنًا بضاحية في «ميونيخ» الشرطة الألمانية تفتش مسكنًا بضاحية في «ميونيخ»

قوات الأمن الألمانية

فتشت الشرطة الألمانية في مدينة ميونيخ صباح اليوم السبت، منزلًا في ضاحية ماكسشتات، وذلك على خلفية الهجوم الذي نفذه مساء أمس الجمعة ألماني إيراني في المركز التجاري الأولمبي، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص، بالإضافة إلى انتحار المنفذ.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “بيلد” الألمانية أن الشرطة أغلقت جزءًا كبيرًا من المنزل المتعدد الطوابق، وأخذ المحققون صناديق كرتونية من داخل المسكن.

وحتى الآن، رفضت الشرطة تأكيد ما إذا كان المسكن يخص منفذ الهجوم أو يخص والده، وذكرت الشرطة أنها تعتزم الإعلان عن تفاصيل وضع التحقيقات في وقت لاحق قبل ظهر اليوم.

وكانت الشرطة وصفت الوضع في ميونيخ مساء أمس بأنه وضع إرهابي وتم فرض حالة الطوارئ، غير أنه لايزال من غير المحدد تماماً حتى الآن ما إذا كان الهجوم له دوافع سياسية أم أنه مجرد حادث قتل عشوائي للشاب الألماني الإيراني.

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