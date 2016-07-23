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شيخ الأزهر يُهنئ السيسي والمصريين بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة

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شيخ الأزهر يُهنئ السيسي والمصريين بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة شيخ الأزهر يُهنئ السيسي والمصريين بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

مراسل«ONA»:
> هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورجال القوات المسلحة البواسل، قادةً وضباطًا وجنودًا، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن ثورة يوليو المجيدة ضربت أروع الأمثلة لانحياز الجيش المصري العظيم لتطلعات وآمال المصريين في العيش القائم على العدالة الاجتماعية والاهتمام بالطبقة الكادحة، مشيدًا بالدور الكبير الذى قامت به القوات المسلحة المصرية فى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن على مدى سنوات طويلة؛ حيث جاءت مواقفها دائمًا انتصارًا لإرادة الشعب فى مواجهة كل ما يحدق بالوطن من مخاطر.

ودعا الإمام الأكبر الشعب المصري بمختلف أطيافه ومكوناته إلى الاصطفاف والتلاحم خلف قواته المسلحة في مواجهة الإرهاب وقوى الظلام؛ التي تكيد للوطن ، وتسعى لإثارة الفرقة بين أبنائه بالمؤامرات وإشاعة الفتن.

وتزامنًا مع هذه المناسبة، يتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص التحية والتقدير لبسالة رجال القوات المسلحة، وتضحياتهم فى مواجهة القوى الظلامية، وحمايةِ البلاد والعباد من أعداء الوطن، داعيًا الله أنْ يحفظَ مصرنا العزيزة شعبَها وجيشَها ورجالَ أمنها، وأن يردَّ عنها كيد الخائنين، وأن يُنعم عليها بمزيد من التقدم والازدهار.

 

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أونا

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