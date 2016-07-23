ضاحى خلفان: "حسن نصر الله زعيم تنظيم دولى للاتجار فى المخدرات"

أكد ضاحى خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى، أن حسن نصر الله زعيم حزب الله زعيم تنظيم دولى للاتجار فى المخدرات، مطالباً الدول العربية بالتدخل لإنهاء هذا الحزب.

وقال خلفان فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، "حزب الله يتاجر بالمخدرات على مستوى خطير، يجب على العرب أن يتخذوا قرارا بإنهاء هذا الحزب مهما كلف الأمر"، مضيفاً "حسن نصر الله زعيم تنظيم دولى للاتجار بالمخدرات".

وطالب خلفان بالقبض على حسن نصر الله وكل أعوانه، واصفاً إياه بـ"زعيم العصابة" قائلاً "مصانع المخدرات يجب أن تقصف عند حسن نصر اللات".

واستطرد "أصبحت الأمور واضحة مثل الشمس حسن تاجر مخدرات كبير"، "المظلة: المقاومة، الواقع: صناعة المخدرات، الحزب: حزب اللات، زعيم الحزب: حسون نصر خداه".