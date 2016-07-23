افتتاح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته التاسعة

بدأ مساء الجمعة مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته التاسعة تحت شعار (الآخر في السينما العربية) بمشاركة 34 فيلما من 14 دولة عربية في المسابقة الرسمية.

شارك في حفل الافتتاح الذي أقيم على مسرح عبد القادر علولة مساء الجمعة مجموعة كبيرة من الفنانين العرب من بينهم الممثلة المصرية صفية العمري والمغنية اللبنانية نيكول سابا والممثل السوري أيمن زيدان والممثل المصري فاروق الفيشاوي والناقد اللبناني جمال فياض والممثلة الجزائرية سارة لعلامة.

وقال وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي في كلمة الافتتاح إن “السينما سلاح ناعم لمواجهة التطرف والوصول لعقل الآخر.”

يتنافس على جوائز المهرجان (الوهر الذهبي) 12 فيلما في فئة الأفلام الروائية الطويلة و12 فيلما في فئة الأفلام الروائية القصيرة و10 أفلام في فئة الأفلام الوثائقية.

وتنافس الجزائر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بأفلام (البئر) للمخرج لطفي بوشوشي و(الطريق إلى اسطنبول) للمخرج رشيد بوشارب و(الظل والقنديل) للمخرجة ريم الأعرج.

وتتشكل لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرج السوري محمد ملص وعضوية الممثل المصري آسر ياسين والممثلة الفلسطينية ربى بلال ومدير التصوير الفرنسي جون باتيست والممثلة والمخرجة الجزائرية فاطمة بلحاج.

ويحتفي المهرجان هذا العام بالكاتب والشاعر الإنجليزي وليام شكسبير بمناسبة مرور 400 عام على رحيله ويعرض في هذا الإطار مجموعة من الأفلام المقتبسة عن مؤلفاته.

يستمر المهرجان في الفترة من 22 إلى 27 يوليو تموز الجاري وتقدر ميزانيته هذا العام بحوالي 120 مليون دينار جزائري (نحو 1.1 مليون دولار).

رويترز