ضبط راكبين حاولا تهريب ٤٧٠٠ شريط دواء علاج السكر بمطار‎ القاهرة

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية كبيرة من أدوية علاج السكر بحوزتة راكبين مصريين قادمين من جدة.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار انه اثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية رقم 303 القادمة من جده، اشتبه عادل ملاك مدير الحركة، ومحمد الهادى رئيس قسم اللجنه الجمركية، فى راكب مصري وزوجته، وتم تشكيل لجنة ضمت كل من ماجد محمد ونميرى عبد الرحمن ومحمد امين مأمور الجمرك لتفتيش الحقائب، وعثر على ٤٧٠٠ شريط دواء خاص بمرضى السكر.

أمر سامى عبد الرحمن رئيس الاداره المركزية لجمارك مطار القاهرة بتحرير محضر للراكبين، وتحويلهما للنيابة لمباشرة التحقيقات .