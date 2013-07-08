لفائف الكلاج باللحم والخضر

المقادير:

-1 باكيت عجينة الكلاج (البقلاوة)

الحشو:

- 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة

- 1 حبة كبيرة بصل مفروم

- 500 غرام لحم مفروم

- 1 حبة كبيرة فلفل أحمر حلو مفروم

- 1 كوب بازيلاء

- 1 كوب جزر مبشور

- 1 كوب فطر(مشروم) مفروم

- 3 ملعقة كبيرة معجون طماطم

- نصف ملعقة صغيرة بهار لحم

- نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

- نصف ملعقة صغيرة كمون

- 2 ملعقة صغيرة ملح

- 3 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

خليط اللصق:

- 1 ملعقة كبيرة دقيق

- 3 ملعقة كبيرة ماء

للقلي: زيت ذرة

(هذه المقادير تكفي 5 أشخاص).

طريقة التحضير:

1-في مقلاة واسعة، سخني الزيت على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل، وقلبي إلى أن يلين. بعدها، أضيفي اللحم، وقلّبي ليجف ماؤه ،فالفلفل والبازيلاء والجزر والفطر، وقلّبي لمدة دقيقتين.

2-أضيفي معجون الطماطم والبهار والقرفة والكمون والملح، وقلّبي لتختلط المكونات جيّداً. ثم، أضيفي 4/1 كوب من الماء، واتركي خليط اللحم والخضروات على نار هادئة ليتسبك ويجف الماء تماماً. أضيفي البقدونس، وقلبي.

3- خليط اللصق: في طبق صغير ضعي الدقيق والماء، قلبي بالشوكة لتحصلي على عجينة سائلة.

4- ضعي رقاقة من الكلاج أمامك على الطاولة، إثنيها مرة واحدة، على طرف المستطيل الاقصر وضعي مقدار ملعقتين كبيرتين من الحشو.لفّي العجينة على الحشو مرّتين، ثم اثني طرفي المستطيل إلى الداخل، أكملي لف الرقاقة لتصبح مثل الإصبع وتتكون لفافة متماسكة. باستعمال فرشاة صغيرة أو طرف إصبعك ضعي قليل من خليط اللصق على طرف الرقاقة، إضغطي قليلا لتلتصق.

5- في مقلاة عميقة ضعي مقدار من زيت الذرة بحيث يكون بارتفاع 2 بوصة. سخني على نار متوسطة.

6- ضعي اللفائف في الزيت، انتظري لدقائق عدة ليصبح لونها ذهبي. ضعي اللفائف على ورق نشاف لتتخلص من الزيت الفائض.

7- قدمي اللفائف ساخنة، مع صلصة الطماطم الحارة، أو صلصة الصويا.