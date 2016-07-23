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الجيش النيجيري : فقدان 19 جنديًا إثر كمين نصبته بوكو حرام

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الجيش النيجيري : فقدان 19 جنديًا إثر كمين نصبته بوكو حرام الجيش النيجيري : فقدان 19 جنديًا إثر كمين نصبته بوكو حرام

الجيش النيجيري – أرشيفية

أعلن الجيش النيجيري، اليوم السبت، فقدان 19 جنديًا في شمال شرق البلاد، بعدما تعرضوا لكمين أقامته جماعة بوكو حرام.

وصرح الجنرال لوكي ايرابور، إن الجنود كانوا عائدين إلى قاعدتهم حينما وقعوا في كمين الإرهابيين، مضيفًا أن 3 ضبط و16 جنديًا مفقودين حاليًا.

وأشار “ايرابور” إلى أن الجنود المفقودين قتلوا عددًا كبيرًا من المهاجمين دون أن يحدد عدد القتلى، كما صادروا أسلحة ثقيلة من معسكر بوكو حرام، من بينها شاحنة مزودة ببطارية مضادة للطيران.

ويذكر أن بوكو حرام تتمركز في شمال شرق البلاد، الذي سقط فيه 20 ألف قتيل على الأقل، ونزوح 2.6 مليون شخص منذ عام 2009.

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