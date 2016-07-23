أردوغان يوقع مرسوما رئاسياً بغلق أكثر من 1000 مدرسة على صلة بـ"جولن"

وقع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مرسوما رئاسيا يقضى بغلق أكثر من 1000 مدرسة على صلة بالداعية المعارض فتح الله جولن، وذلك وفق ما قالت قناة العربية فى خبر عاجل.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم السبت إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمر بتمديد الفترة المسموح بها لاحتجاز المشتبه بهم دون اتهامات.

وأعلن أردوغان حالة الطوارئ فى وقت متأخر يوم الأربعاء قائلا إنها ستتيح للسلطات القضاء على أنصار تحركات الجيش بسرعة وفعالية.

ونفذت تحركات الجيش الأسبوع الماضى وقتل خلالها 246 شخصا على الأقل.

وقالت الوكالة إن أول مرسوم يوقعه أردوغان يأمر بإغلاق 1229 جمعية ومؤسسة خيرية و19 نقابة عمالية و15 جامعة و35 مؤسسة طبية.

المدعى العام التركى يقرر إطلاق سراح 1200 جندى شاركوا فى محاولة الانقلاب