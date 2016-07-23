فايد: تفويض إدارات املاك الإصلاح الزراعى لإجراء الحصر السنوى لواضعى اليد

قرر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تفويض إدارات الأملاك بالمحافظات والتابعة للهئئة العامة للإصلاح الزراعى فى إتخاذ إجراءات الحصر السنوي على واضعي اليد على الطبيعة طبقاً لنوع الإشغال، فضلاً عن ربط الريع على المساحات على واضعي اليد المستقر بإستمارات 30، و31 أملاك وسجلات الإيجار.

وأكد فايد فى قراره الذى حمل رقم 1202 لسنة 2016 ، على تفويض ادارات الأملاك فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحصيل طبقاً للقيمة الإيجارية الصادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فضلاً عن القيام بكافة إجراءات الحجز الإدارى.

وكلف وزير الزراعة إدارات الأملاك التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بموافاة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بإستمارات الحصر السنوي 31 أملاك في نهاية كل عام، فضلاً عن صورة من ميزان المراجعة الحسابية بعد نهاية السنة المالية من كل عام.

وفي سياق متصل عقدت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، اللقاء الجماهيرى الشهرى برئاسة الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة، بحضور وكلاء الوزارة ومديري العموم بالهيئة، حيث استعرض اللقاء كافة الشكاوى والتظلمات التي تقدم بها المنتفعين، حيث بلغت حوالي 15 شكوى، تم بحثها جميعا لكل منتفع على حدة، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشانها.

وأكد الفولى أن الهيئة مستمرة فى خطة تحسين الأداء وتطوير العمل للتيسير على المتعاملين معها، مشيراً الى انه تم عمل قاعدة بيانات لطلبات التقنين تشمل كل بيانات طلبات التقنين واللجان المختلفة لسهولة التعامل وسرعة الإنجاز فى البيانات المطلوبة.

واوضح مدير الهيئة، أن خطة الهيئة تعتمد بشكل كبير على التعاون مع كافة الجهات التابعه لوزاره الزراعه وخاصه معهد تكنولوجيا الاغذيه لتسويق انتاج فول الصويا من منتفعى الاصلاح الزراعى، لافتاً الى ان هناك تعاون ايضاً مع مركز البحوث الزراعيه فى مجال التدريب وزراعه الأسطح وكافه التقنيات الحديثة، حيث من المقرر عمل نموذج لزراعه الأسطح بديوان هيئه الاصلاح الزراعى لإنتاج محاصيل الخضر ونباتات الزينه.

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